Autoerotismo hi-tech, il sex toy personalizzato si stampa in 3D

10:31 - L'evoluzione del dildo è personalizzata nei minimi dettagli e stampata in 3D. Un hacker berlinese ha pubblicato il sito "Dildo generator" mettendo a disposizione un programma gratuito che permette di disegnare i sex toys. Gli utenti possono creare forme e colori differenti, così come decidere lunghezza, diametro ed eventuali zigrinature del giocattolino. Si ottiene un modello al computer che può essere stampato in 3D.

"I risultati possono variare" - Il sito suggerisce anche una lista di centri con hacker nella città di Berlino che potrebbero aiutare, se qualcuno è così coraggioso da chiedere assistenza. Inoltre, è possibile ordinare uno stampo o un giocattolo di silicone ma si viene avvisati: "Il software e il set in silicone sono ancora a livello sperimentale. I risultati possono variare".