16:10 - Un papà premuroso che gioca in un parco con il proprio bimbo, ma anche un bel po' maldestro. Figlio in braccio e palla ovale nell'altra mano, un uomo australiano rischia seriamente di trasformare in tragedia un tranquillo pomeriggio di relax quando, per prendere al volo una palla da calcio, il bambino gli scivola via cadendo rovinosamente sull'erba di schiena. Un grosso spavento, ma per fortuna senza conseguenze per il piccolo.