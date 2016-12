24 aprile 2014 Australia, 5 naufraghi sull'isola deserta scrivono Sos sulla sabbia: salvati La brutta disavventura di un gruppo di amici, rimasti bloccati in mezzo all'oceano, non lontano da Brampton Island, senza acqua né viveri Tweet google 0 Invia ad un amico

10:02 - Erano arrivati sull'isolotto in mezzo all'oceano con la loro barca, ma l'avevano ancorata male. L'imbarcazione se n'è andata perdendosi tra le onde, e così i cinque amici australiani sono rimasti bloccati sull'isolotto in mezzo al mare, rischiando la vita. La brutta disavventura del gruppo, avvenuta non lontano da Brampton Island, nel Queensland, ha però avuto un lieto fine grazie all'idea di scrivere sulla sabbia Sos a caratteri cubitali. La richiesta di aiuto è stata intercettata dall'alto e i cinque sono stati messi in salvo.