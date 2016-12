20 settembre 2014 Astronomia: foto psichedeliche dello spazio profondo, le 12 più premiate dell'anno Il Royal Observatory Greenwich ha annunciato i vincitori del premio Astronomy Photographer of the Year 2014. Ecco le dodici immagini migliori dell'universo Tweet google 0 Invia ad un amico

19:17 - Ci sono tutti i suggestivi protagonisti delle nostre notti stellate, dalla luna alle stelle, alle nebulose dalle forme più strane e fantasiose. Lo spazio profondo rivela i suoi meravigliosi segreti in questi 12 scatti divulgati dal National Maritime Museum. Le 12 foto più belle dell'universo, vincitrici del prestigioso premio Astronomy Photographer of the Year 2014, sono state scelte dal Royal Observatory Greenwich.