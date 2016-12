17:31 - L'artista giapponese Megumi Iragashi è stata arrestata a Tokyo per aver stampato in 3D dei suoi genitali e aver trasmesso le informazioni matematiche per riprodurli. La donna ha inviato i file con le informazioni ai clienti che ne hanno comprato delle copie. Megumi stava raccogliendo fondi per costruire una barca a forma di genitali femminili.

Un tabù nella cultura giapponese - L'artista ha iniziato a realizzare le stampe per esplorare la sua sessualità e il ruolo della femminilità nella cultura giapponese. Mentre il membro maschile non è tabù nella cultura giapponese, i genitali femminili lo sono.



Megumi ha scritto sul suo sito: "Da artista, mi sono concentrata sulla vagina come motivo della mia arte. Il mio lavoro è contro il trattamento discriminatorio nei confronti dell'organo sessuale femminile". La ragione alla base dell'arresto è che le immagini considerate oscene sono state vendute.