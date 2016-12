6 giugno 2014 Arriva dal Giappone Pepper, il robot che riconosce le emozioni degli uomini Il piccolo umanoide alto circa 1 metro e 20 centimetri è in grado di interagire con le persone e indovinare il loro umore Tweet google 0 Invia ad un amico

10:56 - SoftBank Mobile e Aldebaran Robotics hanno annunciato Pepper, il primo robot "emotivo" in grado di riconoscere gioia, sorpresa, rabbia, dubbio e tristezza degli uomini. Alto circa 1 metro e 20 centimetri, Pepper è stato progettato per vivere con gli esseri umani, ma attualmente saluta i clienti nei negozi di SoftBank Mobile in Giappone. L'azienda ha pianificato anche la vendita del robot al pubblico a partire da febbraio 2015 al prezzo di 198.000 yen, circa 1.400 euro. Il piccolo "umanoide" ha la straordinaria capacità di apprendere le emozioni delle persone e interagire con loro in modo molto naturale grazie ad una tecnologia di riconoscimento vocale e di analisi dei movimenti del corpo umano. Attualmente il robot riconosce 4.500 parole giapponesi e può addirittura tirare su il morale degli interlocutori scherzando, cantando la loro canzone preferita o ballando.