12 aprile 2014 Arriva anche a Milano la "Pillow Fight", la battaglia dei cuscini in pigiama Con un ritardo di una settimana dalla giornata mondiale, la sfida a colpi di cuscini è avvenuta oggi pomeriggio all'Arco della Pace

19:32 - A distanza di una settimana dalla "Pillow Fight Day 2014", la giornata mondiale della battaglia dei cuscini celebrata in varie città il primo sabato di Aprile, anche a Milano è avvenuta oggi la divertente sfida tutti contro tutti a colpi di cuscini. Rigorosamente in pigiama, i "combattenti" si sono sfidati nel pomeriggio all'arco della Pace in una battaglia antistress che ha lasciato sul campo solamente tante piume. L'iniziativa è molto semplice: ci si incontra in un punto prestabilito e al gong di partenza tutti i partecipanti si scontrano utilizzando una sola arma di tortura, il cuscino!