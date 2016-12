28 febbraio 2014 Apple ricorda Steve Jobs con un busto: ecco l'opera che verrà installata a Cupertino Ma il web boccia la statua: fiume di critiche sui social network Tweet google 0 Invia ad un amico

13:08 - Per una volta, Apple abbandona la tecnologia e guarda al passato. Il colosso di Cupertino ha infatto deciso di dedicare un'opera d'arte al suo fondatore, Steve Jobs. Si tratta di un busto, selezionato tra oltre 10mila opere, realizzato dall'artista serbo Dragan Radenovic e presentato nei giorni scorsi a Belgrado. Sorretto da una colonna di metallo, con i numeri "0" e "1", e con alcune lettere in cirillico, sarà installato nel quartier generale dell'azienda, in California, nelle prossime settimane. Ma dal web i primi giudizi non sembrano essere positivi: sui social network l'opera è stata bocciata senza possibilità di appello.