Antartide, tutti i passatempi della base Gb Le attività dei 13 uomini della spedizione

9 giugno 2014 Antartide, tutti i passatempi della base Gb

10:28 - I 13 tra scienziati e tecnici della base britannica in Antartide hanno trovato diversi modi per ammazzare il tempo nelle ore libere dal lavoro. Dallo snowboard al biliardo, dalle freccette al nuoto, dalla lettura alla palestra. Tagliati fuori dal mondo per 14 mesi l'anno a migliaia di km da casa questi uomini sanno come non annoiarsi all'esterno e all'interno del modulo iper-tecnologico di 1.500 mq che li ospita.