09:53 - E' di Torino, ha ben 97 anni e potrebbe avere chissà quanti nipoti. Ma questo non le impedisce di scatenarsi davanti alla telecamere e di esibirsi in un ballo scatenato dando una vera e propria lezione a tanti 'finti giovani'. In attesa di sapere qual è il suo segreto, non resta che godersi il divertente video che ha già conquistato il Web.