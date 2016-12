19 marzo 2014 Anche tu nei panni di un supereroe: in volo con Superman grazie alla telecamera GoPro Il filmato è stato realizzato con droni che hanno sorvolato la città di New York Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:20 - Ti sei mai chiesto come sarebbe essere per un giorno un supereroe? Se vuoi indossare per 24 ore i panni di Superman ti basta guardare questo video. Grazie alla telecamera GoPro Hero 3 posizionata sulla testa di Clark Kent, volerai insieme a lui dando la caccia ai criminali e salvando una donna da un palazzo in fiamme.

Il filmato della Corridor Digital di Los Angeles è stato realizzato con alcuni droni che hanno sorvolato la città di New York. Le immagini sono quindi state velocizzate tramite alcuni effetti speciali per simulare le alte velocità che raggiunge Superman.