Americani, non c'è tempo per la pausa: ecco a voi i pranzi più tristi da fare in ufficio

10:38 - A giudicare dalle fotografie, nulla da invidiare ai pasti lampo degli Americani. Moltissimi di loro infatti, circa il 62% degli impiegati, preferiscono saltare l'ora di pausa per continuare a lavorare ritrovandosi così costretti a dover consumare tristi e veloci pranzi davanti al computer o sulla propria scrivania. Cibi in scatola e minestrine varie sono i piatti più gettonati, ma non mancano improbabili mix poco appetitosi a vedersi.