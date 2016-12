23 gennaio 2014 Altro che casa di riposo: pensionati posano in un calendario da sfogliare...film dopo film Dai Blues Brothers a Rocky, da James Bond a Mary Poppins Tweet google 0 Invia ad un amico

16:00 - Il più anziano di loro ha 98 anni, il più giovane 76, e tutti vivono in una casa di riposo a Essen, in Germania. Gli indizi per pensare ad un mega torneo di briscola ci sono tutti, ma i soggetti in questione non si sono accontentati di rimanere seduti davanti ad un tavolino. Ribaltando la concezione di una tradizionale casa di riposo, si sono trasformati in modelli, posando per quello che, secondo la stampa tedesca, è stato definito il miglior calendario di sempre. Grazie a stilisti e fotografi professionisti, ognuno di loro ha potuto scegliere il proprio film preferito e indossare gli abiti del corrispondente attore. Un vero successo: si parla di ben 5000 calendari stampati. Da sfogliare mese per mese!