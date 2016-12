12:11 - Spopolano e dividono la rete le opere di Anthill Art, artista dedito alla creazione di sculture in alluminio con una tecnica alquanto originale e controversa. Come mostra il video, Anthill Art dopo aver fuso il metallo, lo versa direttamente nei formicai che utilizza come stampo. Una volta che l'alluminio si solidifica, basta ripulirlo dalla terra ed ecco che le opere prendono forma. Il "video backstage" è stato visualizzato oltre 23 milioni di volte e ha diviso talmente tanto il pubblico che l'artista ha deciso di disabilitare i commenti: alla maggior parte non è sfuggita infatti la fine delle formiche imprigionate e fuse nell'opera d'arte.