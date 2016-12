26 marzo 2014 All'asta viola Stradivari da record

17:31 - Le case d'aste Sotheby's e Ingles & Hayday metteranno in vendita a giugno, a New York, la più importante viola Stradivari al mondo, la cosiddetta "Macdonald", usata anche dall'Amadeus Quartet. La base d'asta è di 45 milioni di dollari (quasi 33 milioni di euro) ed è il record per uno strumento musicale: il precedente era del violino "Lady Blunt", venduto nel 2011 per 15,9 milioni di dollari. Nel mondo sono rimaste 10 viole Stradivari, a fronte di 600 violini prodotti.