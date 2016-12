Al lavoro i tedeschi i più mattinieri Gli italiani attivi dalle 8.36

16:17 - Finite le ferie, è tempo di tornare al lavoro. Ma non tutti ricominciano con gli stessi ritmi. Bing, il motore di ricerca della Microsoft ha stilato una classifica dei più mattinieri in Europa. L'indagine ripropone alcuni stereotipi fra l'Europa settentrionale e meridionale e la classica spaccatura fra il Nord e il Sud Italia. Primi i tedeschi, davanti a inglesi e francesi; italiani lì dietro a inseguire.

I soliti tedeschi - In Germania si confermano i primi della classe: a Berlino si inizia l'attività alle 08.06. Gli inglesi si collegano online venti minuti dopo, alle 08.30 circa, seguiti a ruota dai francesi, che cominciano alle 08.32.



La solita Italia - Il Bel Paese manca il podio e ripropone la classica divisione fra il Nord e il Mezzogiorno. In media gli italiani attaccano a lavorare alle 08.36, ma ci sono notevoli differenze fra le principali città.



Genova è la città più virtuosa e lavora già alle 08.30, come gli inglesi. Napoli inizia mezz'ora più tardi, alle 08.58, vincendo il premio di città più dormigliona, davanti a Firenze che comincia alle 08.44.



In linea con la media nazionale Roma e Milano, che si collegano rispettivamente alle 08.36 e alle 08.38.



Somiglianze Oltremanica - Anche per il Regno Unito ci sono dati molto variegati, in qualche modo simile ai nostri. Anche Oltremanica si nota un gap fra Sud e Nord del paese.



Mentre i londinesi si piazzano subito dietro a Berlino, gli scozzesi e i nord irlandesi preferiscono prenderla con calma e collegarsi poco prima delle 09.00.