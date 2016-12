Al dittatore piace l'emmenthal: manda una delegazione a imparare in Francia

E' un dittatore temuto e spietato, ma con un debole: la passione per il formaggio emmenthal. Secondo quanto riporta il sito francese La Lettre A.fr, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha mandato tre esperti di produzione alimentare in Francia presso il National Dairy Industry College di Besancon, affinché imparino come produrre formaggio di qualità, soprattutto quello che era il suo snack preferito a scuola.