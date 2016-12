1 marzo 2014 Al ballo con la cheerleader: liceale vince scommessa in cambio di 10 mila retweet Uno studente texano realizza il sogno di andare al ballo di fine anno con una celebre cheerleader grazie alla sfida lanciatale su Twitter Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:08 - Un'originale conquista quella di Michael Ramirez, studente della Crosby High School(Texas)che grazie a una sfida lanciata su Twitter alla celebre cheerleader della Houston Texans Caitlyn Beth parteciperà al ballo di fine anno in dolce compagnia. Un sogno che si realizza grazie a una simpatica scommessa accettata volentieri dalla ragazza attraverso il famoso social network: un si in cambio di 10.000 retweet. Il liceale ha raggiunto presto la cifra pattuita con tanto di prove fotografiche e Caitlyn ha mantenuto la promessa. Non ci resta che augurare buon divertimento a Michael!