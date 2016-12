Aiuto, un cadavere nel fiume! No, è solo la posizione del "morto"

17:52 - Massima preoccupazione, decine e decine di persone accorse per vedere cosa succede e... Nulla! Una donna si è "divertita" a far credere di non essere più in vita mantenendo la classica posizione da "morto" per parecchio tempo. Non sono bastati i rami e le urla delle persone per farla reagire, anzi all'arrivo dell'ambulanza e dei soccorritori non aveva nessuna intenzione di collaborare. Presa di forza è stata poi messa sul lettino e portata via.