09:39 - Ad Oslo, in Norvegia, un bambino di 11 anni è seduto alla fermata dell'autobus senza cappotto per ripararsi dalla neve e dal freddo pungente. Come si comporteranno i passanti alla vista del piccolo che trema dal freddo? Gli daranno aiuto? Lo ripareranno?

Si, lo hanno fatto tutte le persone che erano in attesa del bus. Chi gli ha offerto il proprio giubbotto, chi i guanti, e chi lo ha coperto mettendogli sulle spalle una calda sciarpa di lana.

Il filmato è diventato virale, e su Youtube è stato visualizzato da più di 5 milioni di persone. Il video è stato realizzato dalla filiale norvegese di SOS Children's Village International, un'organizzazione no profit nata nel 1949 che si occupa di tutelare i diritti dei minori. L'esperimento fa parte di una campagna pubblicitaria nata per fornire vestiti caldi ai bambini sfollati in Siria. Il portavoce di SOS Children's Village International ha fatto sapere che l'interprete era un volontario e non è mai stato in pericolo durante le riprese, e ha anche aggiunto:

" La gente si dovrebbe preoccupare tanto dei bambini in Siria quanto si sono preoccupati del ragazzino norvegese".