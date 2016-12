Agganciano l'auto a un bus di linea e si schiantano contro vettura in sosta

10:03 - Con un cavo da traino agganciano la loro automobile a un bus di linea, fermo per consentire ai passeggeri di scendere. L'autista, apparentemente ignaro di tutto, riparte ad alta velocità: i due non riescono a risalire a bordo e la loro vettura si schianta contro una macchina parcheggiata. E' successo a San Pietroburgo, in Russia, sotto l'occhio della polizia, che passava di lì, e di una videocamera che ha ripreso l'intera scena.