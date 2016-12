Agente di polizia del Texas si ferma a giocare per strada con un bambino

10:00 - Alcuni di noi ancora sanno vivere a pieno il bello delle piccole cose, come questo agente di Rosenberg, in Texas, durante il suo turno ha fatto accostare la sua volante per poter fare un piccola pausa. La videocamera posta sulla parte frontale della macchina riprende una scena semplice, ma che nella sua semplicità è piena di significato: l'agente scende dalla macchina e comincia a giocare con un bambino che precedentemente giocava da solo per strada con una palla da football.

Giusto quattro lanci, niente di eclatante, ma che hanno regalato qualche minuto di spensieratezza non solo ai due protagonisti della vicenda, ma all'intero corpo di polizia che ha postato il video sulla sua pagina Facebook ufficiale. Ariel Sultura, il poliziotto che compare appunto nel video in questione, ha anche commentato con queste parole: "E' importante rendersi conto che viviamo in questo mondo tutti insieme. Ognuno di noi ha la sua forza d'impatto sul nostro mondo, e lo rende un posto migliore".