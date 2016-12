4 aprile 2014 Afghanistan, il mercato dei tappeti pregiati Le stuoie pregiate sono realizzate a mano per lo più da donne e bambini, e la loro produzione coinvolge direttamente, o indirettamente, circa 6 milioni di persone, ovvero un quinto della popolazione del Paese Tweet google 0 Invia ad un amico

07:29 - Famosi in tutto il mondo i tappeti afgani sono prodotti per la maggior parte da donne e bambini, e il loro mercato coinvolge circa 6 milioni di persone, ovvero un quinto della popolazione del Paese. Queste stuoie pregiate realizzate in dall'Afghanistan sono divise in tre tipologie principali: le Afgane, molto conosciuti in occidente, le Baluci, prodotti da nomadi stanziati al confine tra Iran e Afghanistan nella regione del Khorassan, e i tappeti di Herat, che prendono il nome dalla città di Herat. I motivi che compongono i decori sono ispirati agli ottagoni e ad altre figure geometriche che rimandano alla religione musulmana. Sono realizzati con tinture naturali e i colori prevalenti sono quelli delle tonalità del rosso.