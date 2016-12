20 marzo 2014 Ad Hanoi il caffè si sorseggia con l'iguana... Un "pet cafè" molto particolare quello della capitale del Vietnam: nessun cane e gatto, troppo tradizionali, ma rettili, ragni e lucertole Tweet google 0 Invia ad un amico

07:38 - I "pet caffè" non sono più una grande novità: in tutto il mondo infatti ormai si trovano locali dove si può sorseggiare un caffè in compagnia di cani e gatti. Quello di Hanoi, in Vietnam, però ha qualcosa in più... Tra i possibili "compagni di merenda" si trovano infatti rettili, lucertole, ragni e porcospini.