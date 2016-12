16 aprile 2014 A Taiwan nasce un nuovo Iron Man

Ma questa volta l'armatura è in cartone L'artista Kai-Xiang Xhong, molto noto online per le sue creazioni, non avendo a disposizione il laboratorio ipertecnologico di Tony Stark si è dovuto adattare, utilizzando come materia prima ciò che aveva sotot mano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:36 - Nel suo laboratorio, Tony Stark aveva a disposizione tecnologie e materiali fantascientifici per creare le armature, sempre più migliorate, di Iron Man. Il 20enne taiwanese Kai-Xiang Xhong, invece, non essendo miliardario si è dovuto accontentare: le sue armature, identiche alle originali, sono costruite... in cartone. Decisamente meno robuste, ma ugualmente impressionanti.

Xhong è un artista molto noto online per le sue sculture e per le sue creazioni, che crea sempre in cartone oppure con oggetti comunemente utilizzati in casa.