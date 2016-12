29 gennaio 2014 A Roma il primo expo per i droni Al salone, a maggio, tutte le novità del settore dei robot volanti che, nati per esigenze militari, sono poi diventati giocattoli e infine validi alleati in molte applicazioni professionali Tweet google 0 Invia ad un amico

08:41 - Nato come veicolo militare senza pilota, si è poi trasformato in giocattolo collegandolo allo smartphone e al tablet, e successivamente è diventato un "alleato" professionale, utilizzato in diversi settori. E a maggio il drone sarà protagonista della prima manifestazione italiana dedicata ai velivoli robot, "Roma Drone Expo&Show". Un vero e proprio "salone aeronautico" che presenterà le ultime novità del settore.

L'esposizione sarà divisa in tre aree principali: "Expo", con gli stand delle maggiori aziende italiane ed estere specializzate nella produzione e vendita di droni o nella fornitura di servizi, oltre che degli Enti civili e militari che li utilizzano per le loro attività istituzionali; "Workshop", con conferenze, convegni e incontri duranti i quali si discuteranno i temi di maggiore attualità per il settore; e infine "Show", con un intenso programma di esibizioni delle capacità operative di vari modelli di drone.