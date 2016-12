1 luglio 2014 A ritmo di danza infila i pantaloni senza mani: missione compiuta in 37 secondi Il video, realizzato sulle note della hit "The final countdown", spopola in Rete Tweet google 0 Invia ad un amico

12:27 - Credete che infilare i pantaloni senza usare le mani sia una missione impossibile? Vi state sbagliando. La dimostrazione in questo video, già virale, realizzato dal giovane cinese Xiao Zhiwei. A ritmo di danza, sulle note della hit degli Europe "The final countdown", il ragazzo impiega solo 37 secondi per indossare lo stretto paio di pantaloni. E al termine dell'impresa esulta con una mossa da karateka.