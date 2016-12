6 agosto 2014 A Panama City la più grande zip line per paracadutarsi in città Un cavo tirato da un grattacielo fino a terra per spettacolari acrobazie Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:48 - A Panama City è stata stesa la più grande zipline del mondo. Cos'è una zipline? E' un cavo d'acciaio steso tra due punti che si trovano a livelli d'altezza differenti e utilizzati tramite una carrucola per raggiungere velocità elevate. Di solito si stendono in montagna in questo caso si è scelto la città per farlo usare a dei paracadutisti stuntman di professione. E il risultato è davvero spettacolare.