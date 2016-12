12 marzo 2014 A New York un'invasione di nasi da clown Nessun cartellone pubblicitario è al sicuro Qualche burlone si diverte ad appiccicare sui manifesti un adesivo rosso, trasformando il protagonista della pubblicità in un simpatico pagliaccio Tweet google 0 Invia ad un amico

08:50 - A New York è in atto un'invasione di nasi da clown. Nessun cartellone pubblicitario è al sicuro, da quelli affissi in metropolitana a quelli attaccati per le strade della Grande Mela. C'è infatti qualche burlone che si diverte ad appiccicare sopra i manifesti un adesivo rosso sul naso del protagonista del cartellone, trasformandolo in un simpatico pagliaccio. Il passo successivo è fare una foto e postarla in Rete: ecco come nasce il progetto "Clownify Stickers".