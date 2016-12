25 settembre 2014 A mollo nella birra? A Praga si può In pochi avrebbero creduto possibile potersi immergere in vasche piene di questa bevanda dal color oro, e invece in una Spa della Repubblica Ceca è realtà Tweet google 0 Invia ad un amico

09:25 - Gli amanti della birra sono moltissimi in tutto il mondo, ma in pochi avrebbero creduto possibile potersi immergere in vasche piene di questa bevanda dal color oro. E invece ora si può: in pieno centro a Praga sono nate le prime Terme della Birra. In pratica alla Spa Beerland ci si dedica al proprio benessere con consumo illimitato di birra chiara e scura, riposo su un letto di paglia di grano riscaldati dal tepore del caminetto, ristoro con (altra) birra e pane fatto in casa. Poi ancora sauna al luppolo, raffreddamento su tini di quercia e ancora immersioni rigorosamente alcoliche. Il tutto messo a propria esclusiva disposizione. Risultato? Relax garantito...