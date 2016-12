A lezione di skydiving con brivido L'allievo va nel panico: salvato

11:53 - Un lancio da brivido nel vuoto... con lieto fine. Due istruttori di paracadutismo si buttano dall'elicottero con l'allievo, Eugene S. Ma per l' "apprendista" l'emozione è tanta. E, appena i due lo lasciano andare, comincia ad avvitarsi su se stesso e la paura gli impedisce di premere la leva giusta per aprire il paracadute che gli assicurerà un atterraggio morbido. Per fortuna uno dei due maestri riesce a raggiungerlo e a salvarlo da una gran brutta fine.

Ecco l'istruttore mentre riesce, con un sangue freddo ammirevole, a fare la manovra anche per l'allievo, ad aprirgli il paracadute e a garantirgli di raggiungere terra sano e salvo. E così, la lezione di skydiving, paracadutismo acrobatico, va a buon fine. Non è chiaro dove lo spettacolare video sia stato ripreso.