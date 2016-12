12:48 -

Alcuni uomini si allenano in una palestra all'aperto a Kiev. Gli attrezzi sono totalmente gratuiti e a disposizione di tutti ma incatenati per evitare furti. Nelle ora di punta gli utenti sono circa 4mila. La struttura che sorge in un parco pubblico mostra però macchinari rudimentali che potrebbero addirittura danneggiare chi li utilizza. E' la dimostrazione che le cose gratuite possono offrire anche degli svantaggi.