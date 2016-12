23 maggio 2014 A 60 anni come da bambine, le gemelle inglesi continuano a vestirsi uguali Incredibile la storia di Kathy e Rosey che fin da quando sono piccole amano indossare gli stessi abiti attirando l'attenzione dei passanti Tweet google 0 Invia ad un amico

06:43 - Si chiamano Kathy Heffernan e Rosey Coles le due gemelle inglesi che da ben quattordici anni vestono tutti i giorni allo stesso modo per qualsiasi occasione che sia il lavoro, lo shopping, le serate fuori e perfino per andare a dormire. Le due donne hanno dato il via a questa simpatica iniziativa all'età di 13 anni, ma successivamente quando si sono separate e sposate con gli attuali rispettivi mariti sono state costrette ad interrompere la cosa. Una volta riavvicinatesi, per via della società gestita insieme e delle case limitrofe in cui abitano, hanno ripreso l'abitudine che continua ancora oggi. Questa moda ha portato loro anche una discreta fama e a tal proposito ha dichiarato Rosey: "Quando siamo da sole, la gente non si accorge di noi, ma quando siamo insieme, è come una calamita. Mi fa sentire come una celebrità un po', credo di capire come si sentono adesso" e Kathy ha aggiunto: "Ad essere onesti non mi sembra nulla di diverso o insolito per noi. Siamo sempre state vicine anche quando non eravamo insieme. Suppongo che sia solo una cosa da gemelle."