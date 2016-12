11/09, trova foto di nozze a Ground Zero: trova gli sposi dopo 13 anni

12:49 - Per 13 anni ha postato online una foto di nozze trovata l'11 settembre a Manhattan, sul luogo dell'attentato, per restituirla al legittimo proprietario. La ricerca di Elizabeth Stringer Keef, assistant professor alla Lesley University in Cambridge, Massachussets, si è conclusa quest'anno, quando è riuscita a contattare il proprietario della foto, dopo che il popolo di Twitter si era mobilitato per aiutarla.

La foto - La foto mostra una gioiosa coppia di sposi circondata dai loro amici, il giorno del loro matrimonio.



E' stato un amico di Elizabeth a trovarla quel terribile giorno vicino al luogo dell'attentato. Da allora, ogni anno nel giorno dell'anniversario, Elizabeth ha condiviso la foto online, nel tentativo di rintracciare il legittimo proprietario.



"Mi sono sempre detta di non pensare alla storia che poteva esserci dietro alla foto. Volevo soltanto restituirla" ha detto Elizabeth al Boston magazine.



La ricerca - Dopo anni di tentativi infruttuosi, Elizabeth ha postato la foto su Twitter.



Il post è stato retwittato 58.000 volte ed è finito su Reddit, dove gli utenti si sono mobilitati per aiutarla a localizzare il proprietario.



"Sono rimasta colpita dall'interesse che ha suscitato la vicenda e dalla grande diffusione su Twitter della foto. Ho pensato che questo poteva essere l'anno giusto"



Mistero svelato - La mobilitazione è servita allo scopo e ora la ricerca è finalmente terminata. Elizabeth è riuscita a parlare col proprietario e a sapere che tutte le persone della foto sono ancora vive e in buona salute.



Il proprietario, Fred Mahe, l'uomo alla sinistra della foto, aveva vissuto a New York prima di trasferirsi in Colorado. La foto era stata scattata al matrimonio di un suo amico ad Aspen ed era stata dimenticata nel suo ufficio al settantasettesimo piano della seconda torre del World Trade Center