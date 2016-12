1,2,3, cheese...6570 scatti: tutti i giorni per 18 anni

10:41 - Un regalo originale per i diciotto anni di tua figlia? Basta iniziare a confezionarlo il giorno della sua nascita... Un papà ha deciso di fare un collage speciale per il compleanno della figlia Suman. Ogni giorno della sua vita uno scatto, senza mai perdersene uno. Detto fatto: esattamente 6570 miniature che arrivano a formare la sua ultima (solo per ora) gigantografia. L'appena maggiorenne, fierissima del suo papà, ha pubblicato su Facebook il durissimo lavoro del genitore. Cosa non si fa per la propria principessa...