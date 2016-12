"Ti proteggerò", il bimbo eroe del web

13:00 - Anita e Ashton non lo sanno, ma hanno conquistato il web. In questi giorni sta spopolando in Rete il video First day at school per il sostegno all'istruzione taiwanese. La scena si svolge in un asilo di Taiwan. C'è Anita, al suo primo giorno di scuola appunto, che piange perché vuole la mamma. Ma il suo compagno di banco, Ashton, la tranquillizza: "Non ti preoccupare, ti proteggerò io". Poi la rassicura ancora: "Tua madre verrà a prenderti". Video sociale o marketing, poco importa: i due bimbi ormai sono dei piccoli eroi.