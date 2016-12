"Nice to meet you", e scatta lo schiaffo Un nuovo modo per... fare conoscenza

09:34 - Dal "first kiss" al "first slap". Tempo fa alcuni perfetti sconosciuti erano stati radunati per scambiarsi, per gioco, un bacio. In questo nuovo video che sta facendo il giro della Rete, firmato da Max Landis, il "punto di impatto" è un po' più violento: lo schiaffo. Tutto per gioco, ma non per finta. Gli schiaffi sono sonori e spesso sono veri e propri ceffoni. Ma il risultato è divertimento puro. "Piacere, nice to meet you": e scatta il colpo.