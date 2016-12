16:39 - La papera gigante in gomma che ha girato i porti di mezzo mondo, opera dell'artista olandese Florentijn Hofman, è morta improvvisamente. Scoppiando con un sonoro boato mentre veniva ammirata da decine di curiosi dopo il suo arrivo nel porto taiwanese di Keelung. Per ora non è ancora chiaro il motivo dell'esplosione.

Si tratta solo dell'ultimo di una serie di sfortunati incidenti che la versione gigante della famosa papera da bagno ha dovuto affrontare nel sud-est asiatico. A novembre, era rimasta vittima di un terremoto, sempre a Taiwan, sgonfiandosi dolcemente sulla superficie di un lago. In precedenza, a ottobre, nella città giapponese di Osaka si era incastrata sotto un ponte. E ora la morte improvvisa a Taiwan.



Gli organizzatori dell'evento a Keelung si sono scusati per l'imprevisto, ma l'artista papà delle papere non si scompone: prima di disperderle per il mondo, ha creato ben 12 versioni delle paperelle, e quindi la razza non si è estinta del tutto.