1 febbraio 2014 "La sensualità non ha data di scadenza": 62enne testimonial di un marchio di intimo

08:33 - Nuova provocazione del gigante dell'abbigliamento American Apparel. Dopo i manichini con i peli pubici messi in vetrina a New York, ecco una modella fuori dal comune. Jacky O'Shaughnessy, ritratta in mutandine e reggiseno, con lunghi capelli bianchi, ha 62 anni. E' stata "scoperta" nel 2011 in un ristorante di New York. Le foto della nuova testimonial sono state postate sulle pagine Facebook e Instagram dell'azienda, con sotto la didascalia "La sensualità non ha data di scadenza". Positivi i primi commenti sui social: "Spero di invecchiare bene come lei", scrive una cliente. "Voglio vedere più modelle simili", aggiunge un'altra.