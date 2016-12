26 marzo 2014 "La Gran Tetada", la protesta di alcune mamme cilene per la libertà di allattamento Le donne hanno allattato i loro figli in una piazza di Quillota per manifestare solidarietà a una mamma cacciata via dal ristorante per una poppata Tweet google 0 Invia ad un amico

09:51 - Circa 300 mamme si sono riunite in una piazza di Quillota, in Cile, per manifestare pacificamente a sostegno dell'allattamento dei figli in pubblico. L'idea di organizzare "La Gran Tetada" nasce dal volere esprimere solidarietà a una madre che lo scorso 7 marzo si è vista negare dal propietario di un ristorante la libertà di poter allattare pubblicamente il proprio bambino. Dopo aver negato le accuse, il ristorante ha fatto sapere di aver preso il provvedimento solamente per una questione di tutela della privacy della donna. Intanto l'indignazione di tutte le mamme ha trovato risposta in questa plateale provocazione che ha visto anche la partecipazione di molti papà.