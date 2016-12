11 marzo 2014 "Il terrone fuori sede", il fenomeno virale

Usi e costumi dei meridionali su al Nord Le abitudini degli studenti e dei lavoratori del Sud che per necessità si trasferiscono al Nord raccontate attraverso luoghi comuni e peculiarità tipiche Tweet google 0 Invia ad un amico

07:14 - E'l'ultimo caso virale su Facebook. Dopo la pagina de "Il milanese imbruttito" che raccoglie le abitudini, gli usi e i costumi dei "veri" milanesi, spopola sul social "Il terrone fuori sede". La pagina, che ha raggiunto in pochi giorni quasi 100mila like, vuole prendere un po' in giro tutti quei ragazzi che per necessità di studio o lavoro si trasferiscono al Nord portandosi dietro tutto il bello del Sud. Abitudini e modi di dire che solo i meridionali usano: "il freddo al Nord è più freddo", la fidanzata non è "morosa" ma "zita" e la colazione la si fa con il cornetto e non con la brioches.