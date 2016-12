"Il mondo è fottuto" in prima pagina La gaffe di un giornale australiano

17:09 - Clamorosa svista di un giornale economico australiano, l'Australian Financial Review, che nell'edizione del 25 aprile è andato in stampa con in prima pagina la scritta "World is Fukt" ("Il mondo è fottuto"). Immediate le scuse ai lettori, ma intanto 16mila copie erano già uscite nelle edicole dell'ovest del paese. Su ebay collezionisti scatenati: offerti 81 dollari australiani (54 euro) per una copia "incriminata".

"L'Australian Financial Review si scusa con tutti i lettori australiani occidentali per l'inaccettabile prima pagina del giornale dello scorso giovedì" ha scritto il redattore capo del quotidiano Michael Stutchbury, che ha spiegato come si sia trattato di un marchiano errore di stampa. Nel frattempo è stata avviata un'inchiesta interna per capire come possa essere accaduto un fatto simile. Quel che è certo è che le copie con l'errore sono uscite dallo stabilimento di Perth.



Collezionisti scatenati - La prima pagina con l'errore ("Arms build up - Buys planes, World is Fukt", ovvero "Accumulare armi - Acquista aerei, il mondo è fottuto") ha subito spopolato su twitter con l'hashtag #WorldisFukt e su ebay è partita la caccia grossa dei collezionisti: per una copia "incriminata" c'è chi ha fatto un'offerta di 81 dollari australiani (54 euro).