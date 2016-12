23 marzo 2014 "Hook-up", il camion dell'amore

16:57 - Se non sapete dove concedervi un'ora di intimità con la vostra partner, in America è possibile affittare "Hook-up", un camion che funge da hotel privato a quattro ruote per "relazioni intime". Secondo il sito web del servizio, la camera allestita all'interno del rimorchio del veicolo è disponibile per feste, matrimoni e vacanze e può farne uso chiunque, a patto che abbia più di 21 anni. L'hotel dispone anche di un'interessante opzione nel pacchetto, il "pronto macchina fotografica" per poter immortalare i momenti migliori all'interno della camera.