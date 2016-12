"First Kiss", i baci erano solo per spot Ma sul web spuntano infinite parodie

13:55 - Hanno fatto il giro del mondo le immagini del video "First Kiss", dove venti sconosciuti si baciano per la prima volta sotto l'occhio indiscreto delle telecamere. Poco importa, poi, se quei perfetti estranei erano solo attori che pubblicizzavano una linea di abbigliamento. Il successo è stato tale che ora sul web si trovano infinite parodie: da "First Sniff", dove a scambiarsi le effusioni sono dei tenerei cagnolini, a "First F*ck You", dove ci si insulta a vicenda.

First Sniff

First F*ck You

First Time

First Jizz