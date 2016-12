coglioneNO, spopola la campagna per il rispetto del lavoro creativo

19:20 - Boom sui social network per i tre video realizzati dal collettivo di videomaker "Zero" per dire basta al lavoro creativo non pagato. Tre filmati da due minuti e mezzo in cui si paragona ironicamente il lavoro creativo, troppo spesso richiesto gratis con la scusa "non c'è budget", a quello manuale di un antennista, un idraulico e un giardiniere. Spopola l'hashtag #coglioneNO.