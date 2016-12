"C'è un incendio? Scappa prima di twittarlo"

08:12 - Un monito solenne ma anche ironico quello che è comparso nella redazione Twitter del comune di New York: "In caso di incendio esci dall'edifico prima di farne un tweet". A uso e consumo dei giornalisti che non resistono alla tentazione di lanciare sul web notizie in forma di cinguettii anche in situazioni pericolose. A mostrare l'insolito avviso è Vivian Schiller, responsabile proprio delle news di Twitter. Naturalmente lo fa attraverso il social network dei 140 caratteri.