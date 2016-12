"Ama le tue linee", l'orgoglio delle smagliature si celebra su Instagram

15:44 - "Due mamme celebrano le donne vere, i corpi veri e il vero amore per se stesse", un'iscrizione manifesto sulla pagina Instagram "loveyourlines" (ama le tue linee). Ogni utente può inviare le sue foto via mail e le immagini vengono raccolte sul profilo che ha già 31mila follower. Un'iniziativa anomala sul social network dove a fare la parte del leone sono le bocche a culo di gallina, i filtri che camuffano i difetti e le pose strategiche.

"Queste linee sono la mia storia" - Le donne si confessano e condividono i loro pensieri. Come didascalia a una pancia al nono mese è scritto: "La perfezione è semplicemente il fatto che il mio corpo può fare cose incredibili. Questi segni sono solo un modo per ricordare ciò di cui sono capace".



Un'altra utente scrive orgogliosamente: "Queste linee sono la mia storia". Per alcune le smagliature raccontano una gravidanza, per altre una grande perdita di peso, per altre ancora il passaggio dalla pubertà all'adolescenza. Tutte le esibiscono, fiere.