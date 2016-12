19:44 - Una modella nuda sospesa su un lampione in piazza San Marco, legata con delle funi tra la Basilica e il Palazzo Ducale. E' il blitz artistico compiuto nottetempo - probabilmente la scorsa estate - nel salotto di Venezia da Hikari Kesho, pseudonimo di un artista padovano, ora finito nella rete.



L'artista ha infatti postato il video del backstage intitolato "Falling angel in S. Marco square" sul proprio sito. "Venezia - spiega l'artista - l'ho scelta perché è uno sfondo privilegiato per le mie opere d'arte. Ho fatto cose simili anche in piazza delle Erbe o davanti alla Specola a Padova. Venezia però, è una delle situazioni d'arte più belle al mondo.



Da un paio di anni cercavo di organizzare qualcosa lì e finalmente ci sono riuscito". Le modelle vengono legate seguendo la tecnica dell'antica arte giapponese dello 'Shibari', una forma di legatura molto sensuale il cui il corpo nudo è avvolto da una corda che disegna figure geometriche sulla pelle. "Fortunatamente non abbiamo avuto nessun problema: organizzandomi bene e muovendomi velocemente sono riuscito a fare questa incursione senza bisogno di autorizzazione, che di certo non mi avrebbero mai dato, ed evitando multe e sanzioni" ha concluso Hikari Kesho.