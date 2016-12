Tgcom24 >

Vacanze nel bunker della Germania Est 24 ottobre 2013 Vacanze nel bunker della Germania Est Letti a castello, uniformi della Nationale Volksarmee e pasti frugali sono solo alcune delle componenti del trattamento "militare" a cui vengono sottoposti gli ospiti del Bunker-Museum

13:32 - Per molti la vacanza perfetta è sinonimo di riposo: una bella località, un albergo pieno di comfort e zero stress. Ci sono persone invece che dalle vacanze vogliono qualcosa di più originale, magari immergendosi in un'epoca storica che ha scritto la storia della Germania (e non solo) come la Guerra Fredda. E' questo il caso degli ospiti del Bunker-Museum, un ex bunker della Germania Est vicino alla città di Ilmenau.

Costruito negli anni 70 per proteggere l'unità di comando da situazioni di emergenza, con i suoi 3600 metri quadrati di grandezza offre oggi ai visitatori la possibilità di passare una notte immersi in un'esperienza letteralmente "storica". A seconda del numero di persone che compongono ogni gruppo, gli ospiti possono pagare fino a 109 euro a testa per una permanenza di sedici ore, durante le quali indossano le uniformi delle forze armate della Nationale Volksarmee, la Repubblica Democratica Tedesca, e sono trattati con crudezza e rigore proprio come fossero soldati della Germania Est.