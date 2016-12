Usa, una famiglia con i numeri

12:43 - Forse nemmeno giocando al lotto si potrebbe avere risultato migliore. Numeri in ordine crescente uno dietro l'altro per segnare i momenti importanti della vita. E' successo in Usa: Chase e Sarah Oliver si sono sposati il 09/10/11 che per noi italiani è il 10 settembre ma negli Stati Uniti il mese si mette prima del giorno. E così anche per la nascita del loro primo, e per ora unico figlio, James Douglas che è venuto al mondo il 11/12/13.

Non era previsto - La coppia, intervistata, racconta che il maschietto in realtà sarebbe dovuto nascere non prima del 21 di novembre. Invece, nemmeno James Douglas ha voluto interrompere questa striscia di numeri e ha deciso di venire al mondo nove giorni prima. Una scala in ordine crescente che, però, con la prossima tripletta di numeri si dovrà per forza fermare visto che i mesi dell'anno sono dodici. Certo che, a questo punto, c'è da domandarsi cosa succederà alla famiglia Oliver il 12/13/14. Staremo a vedere...